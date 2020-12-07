Министр здравоохранения объяснил, почему приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

Новости Беларуси. Во многих городах поликлиники изменили режим работы. 7 декабря министр здравоохранения объяснил, почему в частности в Минске приостановили оказание плановой помощи в таких учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Поликлиническая сеть, когда у нас была первая волна, когда сейчас вторая волна наступила, работает в режиме, когда хронические пациенты, пациенты диспансерной группы максимально удаляются от, собственно, самых поликлиник для того, чтобы им помощь или услуги оказывались на дому или с разрывом. Мы должны делать все, чтобы не концентрировать пациентов в одном месте без особой необходимости.