«Веселимся и ждём Новый год». Как в Гродно отмечали зажжение главной ёлки?

Новости Беларуси. Волшебством тысячи огней наполнился вечер 7 декабря в Гродно. В областном центре включили новогоднюю иллюминацию и зажгли главную елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для самых юных гродненцев устроили театрализованную программу. Главная зеленая красавица региона состоит из ветвей живых елей. На украшение ушло около двух сотен игрушек и гирлянд, а верхушка выполнена в виде Вифлеемской звезды. Новогоднее дерево возвышается над площадью Советской на 34 метра.

Засверкало и все вокруг. Почти 90 тысяч лампочек и около 15 тысяч метров гирлянд создают в городе праздничное настроение. Появились и новые световые конструкции в виде свечей, аркад и символа наступающего года – быка.

– С людьми поем песни, веселимся и ждем Новый год.

– Чувствуем новогоднее настроение.

– Все очень классно.

Внучку привела, мы уже приходим не первый год, уже третий, она маленькая была. С удовольствием приходим, правда, холодно, но ничего. Очень весело, хорошо, настроение праздничное.

– Саша, понравилась елочка?

– Да.

– Что хотелось бы пожелать? Здоровья крепкого, пускай все обязательно сбывается, и обязательно верьте в чудо, и оно произойдет.

– Хочется, чтобы 2021 год дарил каждому из нас только положительные эмоции, только радость.