В Давид-Городке продолжается капремонт больницы на 135 мест

Полноценная хирургия и родильные залы с реанимацией. В Давид-Городке идет капитальный ремонт больницы на 135 мест. Учреждение востребовано, поэтому привести стационар в порядок необходимо в кратчайшие сроки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе один из самых высоких показателей рождаемости в стране. Ежегодно на свет появляется около 270 малышей. Кроме отделений акушерства и гинекологии, педиатрического, отремонтируют терапию и неврологию. Современным оборудованием оснастят лабораторию.

Андрей Ковальский, главный инженер Столинской ПМК-24:

Меняется вся коммуникация на этом объекте, меняются все внутренние перегородки, все инженерные сети, начиная как наружные, так и внутренние, полная замена всех коммуникаций. И уже у нас стоит цель и задача, что в мае мы полноценно этот объект вводим в эксплуатацию.

Виктор Мойсюк, главный врач Столинской ЦРБ:

По окончанию ремонта, естественно, ожидаем и обещаем, наверное, более доступность и качество. Конечно, медицинская помощь населению этого региона значительно улучшится. На капитальный ремонт учреждения выделено 15 миллионов рублей. В зоне обслуживания больницы – деревни и агрогородки, всего около 35 тысяч человек. Пока идет реконструкция, все они получают медицинскую помощь своевременно и в полном объеме в Столинской больнице. В Давид-Городке по-прежнему работает поликлиника.