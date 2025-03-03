Лукашенко поздравил народ Болгарии с Днём освобождения

Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником – Днем освобождения, который олицетворяет героизм и мужество многих поколений болгар, их стремление к самоопределению и отстаиванию национальных интересов, построению собственной государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси всегда воспринимали Болгарию как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом. Минск и сегодня остается верным своим убеждениям, готовым к мирному созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия.

Глава государства выразил уверенность в том, что обе страны могут найти пути для возобновления полноценных отношений, а белорусы и болгары продолжат вместе работать и дружить, тем самым содействуя взаимопониманию на Европейском континенте. От имени белорусского народа Александр Лукашенко пожелал всем жителям Болгарии чудесной солнечной страны, мирного будущего, согласия и процветания, а также заверил в неизменно дружественном отношении со стороны Беларуси и пригласил посетить нашу гостеприимную страну.