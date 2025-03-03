У православных христиан начался Великий пост

Время усердных молитв, церковных служб, духовных и телесных подвигов – у православных 3 марта начинается Великий пост, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году он продолжится по 19 апреля и завершится торжеством Светлого Христова Воскресения – Пасхой. Великий пост – самый строгий и длинный из многодневных постов православной церкви. Он длится семь недель, первая и последняя из которых считаются самыми строгими. Главными задачами в этот период являются усиленная молитвенная практика, покаяние в грехах и отречение от чувственной суеты. Меру в период поста следует соблюдать во всем.

Иерей Дмитрий Нецветаев, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Великий пост сделан и продуман таким образом, чтобы не калечить человеческое здоровье, но приводить к пользе духовной. И поэтому христиане разумно себя ограничивают от употребления продуктов калорийных или каких-то вот развлечений, или каких-то увеселительных мероприятий.

Как говорят богословы, глубинная сущность поста в том, чтобы человек возвысился нравственно, очистил свою душу, проникся любовью и милосердием к окружающим.