В ЦИК встретились с международными наблюдателями на выборах Президента
В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента, которое демонстрирует высокий интерес жителей страны к электоральной кампании. На данный момент она проходит в соответствии с действующим законодательством. Это заявил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международные наблюдатели будут проводить мониторинг выборов Президента Беларуси во всех регионах. Это подтвердил председатель ЦИК Игорь Карпенко на встрече с рядом представителей зарубежных стран.
24 января с деятельностью Центризбиркома Беларуси и проводимой работой по организации избирательной системы страны познакомились представители Мьянмы, а также Пакистана. До этого гости успели ознакомиться с внутренней повесткой. Далее их ждут на избирательных участках страны.
Дуррани Нисар Ахмед, член Центральной избирательной комиссии Пакистана:
Это первый мой визит в Беларусь. Избирательные системы наших стран схожи. Но есть отличия: Беларусь – президентская республика, мы парламентская. Надеюсь что эти выборы пройдут мирно, честно и открыто.