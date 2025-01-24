В ЦИК встретились с международными наблюдателями на выборах Президента

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента, которое демонстрирует высокий интерес жителей страны к электоральной кампании. На данный момент она проходит в соответствии с действующим законодательством. Это заявил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные наблюдатели будут проводить мониторинг выборов Президента Беларуси во всех регионах. Это подтвердил председатель ЦИК Игорь Карпенко на встрече с рядом представителей зарубежных стран.

24 января с деятельностью Центризбиркома Беларуси и проводимой работой по организации избирательной системы страны познакомились представители Мьянмы, а также Пакистана. До этого гости успели ознакомиться с внутренней повесткой. Далее их ждут на избирательных участках страны.