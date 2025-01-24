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В ЦИК встретились с международными наблюдателями на выборах Президента

24 января 2025 10:46
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В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах Президента, которое демонстрирует высокий интерес жителей страны к электоральной кампании. На данный момент она проходит в соответствии с действующим законодательством. Это заявил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ЦИК встретились с международными наблюдателями на выборах Президента-2

Международные наблюдатели будут проводить мониторинг выборов Президента Беларуси во всех регионах. Это подтвердил председатель ЦИК Игорь Карпенко на встрече с рядом представителей зарубежных стран. 

24 января с деятельностью Центризбиркома Беларуси и проводимой работой по организации избирательной системы страны познакомились представители Мьянмы, а также Пакистана. До этого гости успели ознакомиться с внутренней повесткой. Далее их ждут на избирательных участках страны.

В ЦИК встретились с международными наблюдателями на выборах Президента-4

Дуррани Нисар Ахмед, член Центральной избирательной комиссии Пакистана:
Это первый мой визит в Беларусь. Избирательные системы наших стран схожи. Но есть отличия: Беларусь – президентская республика, мы парламентская. Надеюсь что эти выборы пройдут мирно, честно и открыто.

# Выборы в Беларуси # Международное сотрудничество

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