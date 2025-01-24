Миссия наблюдателей ШОС начала работу на выборах Президента Беларуси

Миссия Шанхайской организации сотрудничества прибыла в Минск для наблюдения за ходом выборов Президента Беларуси. В составе делегации 17 человек. Среди них работники избирательных органов, юристы и депутаты из стран, входящих в ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их графике – посещения избирательных участков, общение с представителями общественных объединений и политических партий, встречи с кандидатами в Президенты. В ближайшие дни участники наблюдательной миссии проведут заседание штаба, на котором определят избирательные участки, которые они посетят.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

У нас есть определенные принципы работы, в частности это объективность, беспристрастность, невмешательство в ход выборов, наблюдение и оценка только самого процесса организации, подготовки выборов, избирательного процесса. Но не оценка результатов выборов.

В своей работе мы исходим из понимания того, что выборы проводятся для самого народа той или иной страны. И народ сам осуществляет свое право реализации своего мнения, своего выбора.

Всего в Беларуси на выборах Президента будут работать около полутысячи иностранных наблюдателей. Помимо этого, на участках за ходом голосования следят свыше 44 тысяч национальных наблюдателей.

Нурлан Ермекбаев:

Будем работать, начиная уже с сегодняшнего дня. Обычно работа начинается еще до прибытия в страну – с изучения нормативной правовой базы. Отслеживаем, какие новшества вводятся в избирательный процесс. Проводим осмотр и оценку наличия необходимых условий для волеизъявления граждан всех категорий, включая и лиц с ограниченными возможностями. Поэтому в соответствии с определенным внутренним планом будем распределять посещение избирательных участков.