Баскетболисты «Минска» потерпели поражение в домашнем матче Единой молодёжной лиги

Баскетболисты «Минска» потерпели поражение в домашнем матче Единой молодежной лиги. Накануне подопечные Дмитрия Колтунова принимали одного из главных фаворитов турнира – клуб «Химки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости с первых минут завладели инициативой и на большой перерыв уходили с преимуществом в 14 очков, а дальше свои лидерские амбиции только упрочили. Наши парни уступили со счетом 60:87. Самым результативным в составе белорусской команды оказался Давид Мукете, в активе которого 15 очков.