Указом Президента помилованы 15 осуждённых

Указом Президента помилованы 15 осужденных. Каждый такой акт гуманизма – это проявление милосердия, шанс вернуться к нормальной жизни и стать законопослушным членом общества, подчеркивают в пресс-службе белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна. На свободу выйдут также семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотиков.

Большинство из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного осужденного выявлено онкологическое заболевание. За последний год на основании принципов гуманности Президент Беларуси помиловал 293 человека.