В ЦИК назвали имена кандидатов в Президенты Беларуси

Инициативные группы кандидатов работали во всех регионах страны и собрали достаточное количество подписей. Самое большое – в поддержку действующего Президента – более 2,5 миллионов. Этот этап электоральной кампании прошел в установленном законом порядке, жалобы от граждан не поступали – отметили в Центральной избирательной комиссии.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Результаты проверки подписей и в целом этот процесс был достаточно качественным. То есть не так много подписей было «просеяно» в результате проверки комиссиями. Конечно, ошибки были. Это понятно. Потому что где-то сыграет человеческий фактор, где-то что-то недосмотрели, какие-то нюансы и так далее. Но все претенденты набрали то необходимое количество подписей, которое требуется по закону для выдвижения, предоставили все документы. Все эти пять претендентов соответствуют тем требованиям законодательства, которое определяет требования к кандидату в Президенты Республики Беларусь.

ЦИК Беларуси также утвердил форму и текст бюллетеня для голосования. Помимо стандартных сведений о кандидатах, он будет содержать напоминание о запрете выносить документ за пределы участка для голосования, а также фотографировать его и снимать на видео. Кроме того, на заседании определили время и даты предвыборных выступлений кандидатов по телевидению и радио. Напомним, следующий этап электоральной кампании – период агитации – он стартует 1 января.