В Беларуси скорректирован порядок проведения рекламных игр

В Беларуси меняется порядок проведения рекламных игр. Теперь пока организатор не разместит правила проведения в печатных СМИ, игру нельзя будет рекламировать. Руководителям организаций, которые участвуют в формировании призового фонда, запретили участвовать в розыгрышах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А лица, причастные к террористической деятельности, а также их родственники не смогут получить выигрыш. Установлен запрет. Что касается проведения игр в интернете, организаторов обяжут использовать для этого только зарегистрированные в соответствии с законодательством ресурсы. Порядок проведения игр с призовым фондом не более 40 базовых величин упростили. Все корректировки закреплены указом Президента. Документ призван обеспечить защиту прав участников розыгрышей и развитие самих игр, а также привлечь средний и малый бизнес к их проведению.