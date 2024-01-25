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В Беларуси скорректирован порядок проведения рекламных игр

25 января 2024 17:06
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В Беларуси меняется порядок проведения рекламных игр. Теперь пока организатор не разместит правила проведения в печатных СМИ, игру нельзя будет рекламировать. Руководителям организаций, которые участвуют в формировании призового фонда, запретили участвовать в розыгрышах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси скорректирован порядок проведения рекламных игр-1

А лица, причастные к террористической деятельности, а также их родственники не смогут получить выигрыш. Установлен запрет. Что касается проведения игр в интернете, организаторов обяжут использовать для этого только зарегистрированные в соответствии с законодательством ресурсы. Порядок проведения игр с призовым фондом не более 40 базовых величин упростили. Все корректировки закреплены указом Президента. Документ призван обеспечить защиту прав участников розыгрышей и развитие самих игр, а также привлечь средний и малый бизнес к их проведению.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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