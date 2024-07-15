Лукашенко подписал ряд указов о расширении сотрудничества с Кубой и Никарагуа в таможенных делах

Не только в Венесуэле будет работать наша правительственная делегация. Впереди посещение Кубы и Никарагуа. И сегодня, 15 июля, Президент Беларуси подписал ряд указов, которые направлены на расширение сотрудничества с двумя этими странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты межправительственных соглашений с Кубой и Никарагуа о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Реализация данных международных документов позволит повысить эффективность выполнения белорусской таможней задач по защите экономических интересов государства.