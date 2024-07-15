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Лукашенко подписал ряд указов о расширении сотрудничества с Кубой и Никарагуа в таможенных делах

15 июля 2024 16:46
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Не только в Венесуэле будет работать наша правительственная делегация. Впереди посещение Кубы и Никарагуа. И сегодня, 15 июля, Президент Беларуси подписал ряд указов, которые направлены на расширение сотрудничества с двумя этими странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал ряд указов о расширении сотрудничества с Кубой и Никарагуа в таможенных делах-1

Глава государства одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты межправительственных соглашений с Кубой и Никарагуа о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Реализация данных международных документов позволит повысить эффективность выполнения белорусской таможней задач по защите экономических интересов государства.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко

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