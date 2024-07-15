Лукашенко подписал ряд указов о расширении сотрудничества с Кубой и Никарагуа в таможенных делах

Не только в Венесуэле будет работать наша правительственная делегация. Впереди посещение Кубы и Никарагуа. И сегодня, 15 июля, Президент Беларуси подписал ряд указов, которые направлены на расширение сотрудничества с двумя этими странами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.