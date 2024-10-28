В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Здравствуйте, Владимир Иванович. Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Добрый день, Александр Александрович. Александр Осенко:

Рад вас видеть. А вы к нам не с пустыми руками.

Александр Осенко:

А почему драники? Владимир Карпечкин:

Вчера очень волновался, специально потренировался. Александр Осенко:

А покажите пальцы. Владимир Карпечкин:

Все целы.

Александр Осенко:

Почему гинеколог? Владимир Карпечкин:

Если отец сказал врач, значит, врач. Владимир Карпечкин:

Канал СТВ и РТР сыграли ключевую роль в продвижении санатория «Ружанский». Александр Осенко:

Говорят, у вас там дорого? Владимир Карпечкин:

В республике ни один санаторий таким похвастаться не может.

Александр Осенко:

Приезжают поляки за медициной? Владимир Карпечкин:

Это перевернутая страница. Владимир Карпечкин:

Я захватил с собой шахматы. А вот это все. Александр Осенко:

Нам остается только поджарить сало.