В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Добрый день, Александр Александрович.
Александр Осенко:
Рад вас видеть. А вы к нам не с пустыми руками.
Александр Осенко:
А почему драники?
Владимир Карпечкин:
Вчера очень волновался, специально потренировался.
Александр Осенко:
А покажите пальцы.
Владимир Карпечкин:
Все целы.
Александр Осенко:
Почему гинеколог?
Владимир Карпечкин:
Если отец сказал врач, значит, врач.
Владимир Карпечкин:
Канал СТВ и РТР сыграли ключевую роль в продвижении санатория «Ружанский».
Александр Осенко:
Говорят, у вас там дорого?
Владимир Карпечкин:
В республике ни один санаторий таким похвастаться не может.
Александр Осенко:
Приезжают поляки за медициной?
Владимир Карпечкин:
Это перевернутая страница.
Владимир Карпечкин:
Я захватил с собой шахматы. А вот это все.
Александр Осенко:
Нам остается только поджарить сало.
Александр Осенко:
А вот это драники правильные. Все-таки классика, это классика.
Владимир Карпечкин:
Ешьте белорусскую кухню, будете здоровыми.
Смотрите в это воскресенье, 3 ноября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».