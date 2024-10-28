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В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин

28 октября 2024 19:44
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Владимир Иванович.

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Добрый день, Александр Александрович.

Александр Осенко:
Рад вас видеть. А вы к нам не с пустыми руками.

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин-4

Александр Осенко:
А почему драники?

Владимир Карпечкин:
Вчера очень волновался, специально потренировался.

Александр Осенко:
А покажите пальцы.

Владимир Карпечкин:
Все целы.

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин-6

Александр Осенко:
Почему гинеколог? 

Владимир Карпечкин:
Если отец сказал врач, значит, врач.

Владимир Карпечкин:
Канал СТВ и РТР сыграли ключевую роль в продвижении санатория «Ружанский». 

Александр Осенко:
Говорят, у вас там дорого? 

Владимир Карпечкин:
В республике ни один санаторий таким похвастаться не может.

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин-8

Александр Осенко:
Приезжают поляки за медициной? 

Владимир Карпечкин:
Это перевернутая страница. 

Владимир Карпечкин:
Я захватил с собой шахматы. А вот это все. 

Александр Осенко:
Нам остается только поджарить сало. 

В чём секрет оздоровления по-белорусски? Анонс «Рецепт настоящего белоруса» – в гостях директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Карпечкин-10

Александр Осенко:
А вот это драники правильные. Все-таки классика, это классика. 

Владимир Карпечкин:
Ешьте белорусскую кухню, будете здоровыми.

Смотрите в это воскресенье, 3 ноября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # Александр Осенко # Владимир Карпечкин

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