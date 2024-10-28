Элеонора Качаловская впервые представит Беларусь на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023» Элеонора Качаловская впервые представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Он пройдет в Мехико с 30 октября по 16 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элеонора – уроженка Гомеля. Там же началась и ее модельная карьера. Еще в 2010 году девушка стала победительницей конкурса «Молодая Гомельчанка». Но покорять международную арену белорусской красавице также не в новинку. В 2023 году Элеонора завоевала титул первой вице-мисс на престижном Международном конкурсе «Мисс Европа Континенталь» в Неаполе. Теперь девушке предстоит сразиться с главными красавицами планеты.

Элеонора Качаловская, обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023»: Первые эмоции, первое, что пришло в голову, – это то, что мы покорим космос во второй раз. Самая основная цель, которую мы ставим перед собой, – это хорошо представить нашу страну Беларусь. Мы впервые будем на этом конкурсе. И моя цель, миссия – показать Беларусь такой, какая она есть. Чистая, светлая, прекрасная, добрая.

Репетиции, дефиле, занятия по актерскому мастерству и речевому этикету. Подготовка к важному конкурсу велась на протяжении всего месяца. Работала большая команда профессионалов Национальной школы красоты. Программа конкурсанток ожидает более чем насыщенная. Это культурные и благотворительные мероприятия, фотосессии, интервью, а также дефиле в разных образах, в том числе в национальном костюме.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Национальные костюмы по задумке международных организаторов являются не традиционными, а сценическими. Основной посыл и задача, которые ставились перед представителями каждой страны, – передать через национальный костюм, через основной элемент – культуру и традиции. Нашей страной был выбран элемент папараць-кветки.

«Мисс Вселенная» – ежегодный международный конкурс красоты. В 2023 году в нем приняли участие девушки из более чем 80 стран. Победительницей стала 23-летняя представительница Никарагуа.