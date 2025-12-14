В Минске проходят международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy 2025

На паркете Республиканского центра олимпийского резерва проходят международные соревнования по танцевальному спорту «Альянс Трофи». Турнир собрал в Минске более 1,5 тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турнир традиционно отличается высоким уровнем организации. И в 2025 году ожидания также оправданы. Стильное оформление, продуманные рабочие места для судей, яркие фотозоны – все это создает незабываемую атмосферу. На паркете мастерство демонстрируют лучшие танцоры из Беларуси, России и Армении.

Анастасия Аксенчик, участница турнира «Alliance Trophy 2025»: У меня очень высокие ожидания: планирую быть первой. Мне очень нравится атмосфера этого турнира. Она классная. В принципе, турнир очень классный. Уровень конкуренции меня не сильно смущает. Я уверена в своих силах.

Дмитрий Белявский, заместитель председателя Белорусского альянса танцевального спорта:

Любое международное участие спортсменов в нашей стране, приезд международных, конечно, помогает, потому что мы можем реально оценить уровень конкурентноспособности наших спортсменов. Без соревновательного опыта невозможно развить никакого спортсмена, в том числе и в танцевальном спорте.

«Альянс Трофи» проходит традиционно в конце года уже более 10 лет. Особенностью нынешнего турнира стал первый в Беларуси Чемпионат и Первенство СНГ по танцевальному спорту. Сильнейшие пары из стран Содружества борются за медали в разных возрастных категориях. На этом же паркете проходит финальный этап престижной серии гран-при «Стань чемпионом».