До 11 человек выросло число погибших в результате стрельбы в Сиднее

До 11 человек выросло число погибших в результате стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее. Еще 29 – получили ранения, все они доставлены в больницы. Инцидент произошел утром. Террористы ворвались на мероприятие посвященное еврейскому празднику Ханука и открыли огонь. Полиция Австралии классифицировала нападение как антисемитский террористический акт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на пляже в этот момент было около двух тысяч человек. В общей сложности стрельба продолжалась девять минут. Полиция и 30 бригад скорой помощи экстренно прибыли на место происшествия. Один из стрелков был ликвидирован, а другой получил огнестрельное ранение и находится под стражей. Третьего обезвредил прохожий. Есть видео, на котором видно, как мужчина подбежал к преступнику сзади и выхватил у него оружие. Полиция установила личность одного из нападавших. Им является иммигрант из Пакистана.