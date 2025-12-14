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До 11 человек выросло число погибших в результате стрельбы в Сиднее

14 декабря 2025 13:55
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До 11 человек выросло число погибших в результате стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее. Еще 29 – получили ранения, все они доставлены в больницы. Инцидент произошел утром. Террористы ворвались на мероприятие посвященное еврейскому празднику Ханука и открыли огонь. Полиция Австралии классифицировала нападение как антисемитский террористический акт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на пляже в этот момент было около двух тысяч человек. В общей сложности стрельба продолжалась девять минут. Полиция и 30 бригад скорой помощи экстренно прибыли на место происшествия. Один из стрелков был ликвидирован, а другой получил огнестрельное ранение и находится под стражей. Третьего обезвредил прохожий. Есть видео, на котором видно, как мужчина подбежал к преступнику сзади и выхватил у него оружие. Полиция установила личность одного из нападавших. Им является иммигрант из Пакистана.

До 11 человек выросло число погибших в результате стрельбы в Сиднее-2

Там было много бабушек, дедушек и внуков, которые вместе отмечали свой религиозный праздник. Это было общественное мероприятие. Я шел рядом. А потом раздались выстрелы. Все начали бежать с пляжа.

Точное количество причастных к теракту пока не установлено. Район вокруг пляжа оцеплен, усиленные подразделения полиции продолжают работать на месте ЧП. Сообщается, что полиция обнаружила на месте стрельбы самодельное взрывное устройство.

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