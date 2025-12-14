Политолог Лазуткин: снятие санкций с «Беларуськалия» – хороший шаг в белорусско-американской дипломатии

Наш калий возвращается на мировые рынки, а российские и белорусские граждане – из украинского плена. Это лишь некоторые важные политические сигналы и практические решения достигнутые во время двухдневных белорусско-американских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, им надо немножко наказать Канаду за ту политику в отношении Трампа, которую они проводили. Но тут совпадают, конечно, и наши интересы, потому что «Беларуськалий» – это наше валообразующее предприятие. Он формирует наш республиканский бюджет и местный бюджет. Это огромный работодатель для большого количества людей. И Беларуси безумно выгодно, на самом деле, что они пошли нам навстречу. Это хороший шаг, это крупнейшая победа, наверное, за последний год нашей дипломатии.