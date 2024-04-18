В 2023-м в Миноблисполком поступило на 10% меньше обращений граждан по сравнению с 2022 годом

Обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, а также повысить качество жизни людей, в том числе при рассмотрении их обращений. Все проблемные вопросы жителей Минской области должны решаться прежде всего на местном уровне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На этом акцентировал внимание губернатор центрального региона Александр Турчин во время заседания в Миноблисполкоме. В нем приняли участие руководство Конституционного суда, райисполкомов и делегаты всех уровней. На повестке – выполнение требований директивы № 2 «О дебюрократизации госаппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения». К слову, работа в этом направлении сегодня активно ведется. Так, за 2023-й в Миноблисполком поступило на 10 % меньше обращений по сравнению с предыдущим годом.

Андрей Лис, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Надо идти к людям, надо общаться с людьми. Со 2 мая у депутатов Палаты представителей начинается работа в округах. Мы встретимся по максимуму с трудовыми коллективами, в каждом районе, каждом регионе побываем. Таким образом постараемся дойти к людям, чтобы упростить им жизнь, улучшить им жизнь.

Татьяна Шевцова, управляющий делами Миноблисполкома:

Все знают службу «одно окно». В Минской области давно уже приняты меры по тому, чтобы удобно было гражданам в наших службах, ремонты произведены практически везде. И в этом году мы планируем также открытие служб «одно окно» в Боровлянах и агрогородке Лошница Борисовского района, чтобы людям крупных населенных пунктов не было необходимости ехать в центр.