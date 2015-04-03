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В честь праздника единения народов Беларуси и России Минск посетили ветераны из Москвы

03 апреля 2015 18:14
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Новости Беларуси. В честь праздника единения народов Беларуси и России Минск посетили ветераны из Москвы. Встреча с боевыми товарищами прошла в стенах городской Ратуши. Бывшие фронтовики вспомнили события тех лет и обменялись контактами.

После участников встречи ждала насыщенная экскурсионная программа: ветераны посетили мемориальный комплекс Хатынь, Курган Славы, Линию Сталина и музей истории Великой Отечественной войны.

Среди гостей из Москвы есть и те, кто участвовал в освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лев Моргенштерн, ветеран Великой Отечественной войны (Москва):
В музее Отечественной войны Минска в перечне тех боевых организаций, которые участвовали в освобождении в 1944 году Минска, стоит как раз 25-я гвардейская танковая бригада. Мальчишкой в 18 лет я помню очень прекрасно Минск: он был разрушен.

# общество # Ветеран войны

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