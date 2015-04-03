Сними себя на видео и стань телеведущей! У Вас есть уникальный шанс стать ведущей прогноза погоды!

ВИДЕО УЧАСТНИКОВ (РАЗДЕЛ ПОПОЛНЯЕТСЯ)

Нажмите на слово "Плейлист", чтобы просмотреть видео участников кастинга (размещено в алфавитном порядке по именам)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Вы не боитесь камеры и умеете делать селфи? Вы умны, обаятельны, молоды (от 20 до 30 лет) и уверены, что у природы нет плохой погоды? Попробуйте рассказать об этом прямо сейчас!

1. Снимите 15-секундное видео с Вашим собственным творческим прогнозом погоды! 2. Заполните анкету (нажмите http://ctv.by/files/anketa-kasting.docx, чтобы ее скачать) 3. Отправьте видео и анкету на email kasting@ctv.by

Лучшие ролики будут размещены на сайте телеканала СТВ. Самые яркие претендентки попадут в финал кастинга. Они будут определены с учетом голосования. Каждый посетитель сайта может отдать свои симпатии понравившейся претендентке.

Дополнительные призы от телекомпании СТВ ожидают тех, кто снимет самые яркие и интересные ролики!