37 дней до Великой Победы: 3 апреля 1945 года захвачен город в Словакии и четыре населенных пункта в Австрии

Новости Беларуси. 37 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты XX века.

В этот день армия 2-го Украинского фронта заняла словацкий город Кремница, а 3-й Украинский фронт в результате удачного наступления захватил четыре крупных населенных пункта в Австрии.

В Беларуси тем временем идет восстановление сельского хозяйства. Так, в Гродненской области 3 апреля завершил работу съезд крестьян, где малоземельным и безземельным крестьянам роздано около 40 тысяч гектаров бывших помещичьих угодий. По всей стране начинается посевная.

Мы же продолжаем вспоминать те страшные годы войны, погружаясь в истории ветеранов, очевидцев и тех, кто слышал о Великой Отечественной из первых уст.

Минчанин Василий Сапунов поделился историей об отце, который погиб в 1944 году, освобождая Молдову. В память о нем наш герой хранит его фронтовые письма к матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Сапунов, минчанин:

Есть интересное письмо от 7 июля 1944 года, когда мать прислала бандерольку, и там был платочек. Он говорит, что когда вынул это платочек, землянка озарилась светом, все заулыбались, создалась у солдат и офицеров радостное настроение. И поклялись еще больше уничтожать гитлеровцев.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 37 дней.