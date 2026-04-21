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В чем смысл праздника Радоница? Поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора Минска

21 апреля 2026 09:15
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Продолжаются радостные пасхальные дни, и уже совсем скоро, на девятый день после Пасхи, празднуется Радоница. В самом названии этого праздника отчетливо звучит слово «радость». 

О чем эта радость, узнали в программе «Прикосновение к свету» у Диакона Свято-Духова Кафедрального собора, отца Серафима Башкирова. 

В чем смысл праздника Радоница? Поговорили с клириком Свято-Духова кафедрального собора Минска-3

Диакон Серафим Башкиров, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска:
Разбираясь в том, что такое слово «радость», оно немножко необычное, связанное с предками и с какими-то радостными воспоминаниями. Но центр этого слова говорит о том, что мы делимся радостью с усопшими, о том, что Христос воскрес. 

Мы эту радость несем не только среди церковных людей, мы несем ее в этот мир, делимся со всеми и, конечно же, с усопшими. 

Сам праздник Радоница на Руси упоминается в XVII веке, в сложившейся традиции. И говорит нам о том, что настала Пасха Господня. Нужно думать о ней, нужно размышлять о ней, нужно жить, ведь нам открыты врата на небеса. Ведь мы же призваны к жизни вечной, и пусть, несмотря на то, что здесь очень много суеты, и даже в пасхальный период нас очень многое отвлекает, нужно выделять в себе это время, выделять в себе вот этот стержень радости о Христе Воскресшем. 

Подробности смотрите в видео.

# Религия # Церковные праздники # Интервью

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