В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей

В Минске проживают полмиллиона пенсионеров. 300 тысяч из них старше 65-ти лет. Многие продолжают жить активно и насыщенно даже на пенсии. Например, любят создавать цветочные оазисы не только на даче, но и во дворе собственного дома. Вечерами посещают кружки, ходят на лекции и устраивают чаепитие. Подробнее о различных хобби столичных пенсионеров расскажет Яна Лысякова.

72-летняя Фарида Саятевич всю свою жизнь посвятила балету. В Беларусь переехала из солнечного Баку по личному приглашению Петра Машерова. В Беларуси создала семью, дочку родила. Сейчас воспитывает внуков. Но и ни дня без музыки. Еженедельно надевает пуанты. В территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района даже создала танцевальный кружок.

Фарида Саятович:

Минск мне очень нравится, и природа, и вообще… Посмотрите какие у нас социальные условия, как нам все помогают. Наш Президент старается, чтобы мы, старшее поколение, жили достойно. Танцы под любой запрос и возраст. Здесь учат двигаться и получать от музыки удовольствие.

Яна Лысякова, корреспондент:

Венский вальс, аргентинское танго и, конечно же, белорусская левониха. В территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района люди золотого возраста могут обучиться абсолютно любому танцу.

Здесь работают кружки разной направленности. Например, бисероплетение, валяние шерсти, вязание. И для души, и для себя. А также вокал, изучение иностранных языков, компьютерная грамота, йога, оздоровительная гимнастика. Только во Фрунзенском районе они объединили 674 пожилых человека.