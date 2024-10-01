В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей
В Минске проживают полмиллиона пенсионеров. 300 тысяч из них старше 65-ти лет. Многие продолжают жить активно и насыщенно даже на пенсии. Например, любят создавать цветочные оазисы не только на даче, но и во дворе собственного дома. Вечерами посещают кружки, ходят на лекции и устраивают чаепитие.
Подробнее о различных хобби столичных пенсионеров расскажет Яна Лысякова.
72-летняя Фарида Саятевич всю свою жизнь посвятила балету. В Беларусь переехала из солнечного Баку по личному приглашению Петра Машерова. В Беларуси создала семью, дочку родила. Сейчас воспитывает внуков. Но и ни дня без музыки. Еженедельно надевает пуанты. В территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района даже создала танцевальный кружок.
Фарида Саятович:
Минск мне очень нравится, и природа, и вообще… Посмотрите какие у нас социальные условия, как нам все помогают. Наш Президент старается, чтобы мы, старшее поколение, жили достойно.
Танцы под любой запрос и возраст. Здесь учат двигаться и получать от музыки удовольствие.
Яна Лысякова, корреспондент:
Венский вальс, аргентинское танго и, конечно же, белорусская левониха. В территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района люди золотого возраста могут обучиться абсолютно любому танцу.
Здесь работают кружки разной направленности. Например, бисероплетение, валяние шерсти, вязание. И для души, и для себя. А также вокал, изучение иностранных языков, компьютерная грамота, йога, оздоровительная гимнастика. Только во Фрунзенском районе они объединили 674 пожилых человека.
Анжелика Марачковская, специалист по социальной работе отделения пребывания для пожилых граждан ТЦСОН Фрунзенского района:
У нас будет проект со студентами колледжа бизнеса и права. Они будут заниматься с нашими пенсионерами дополнительно. У них будут индивидуальные занятия.
Кстати, Минск является лидером в стране по количеству долгожителей. 124 человека уже перешагнули столетний рубеж.
Подробности в видео.