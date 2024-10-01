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В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей

01 октября 2024 19:49
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В Минске проживают полмиллиона пенсионеров. 300 тысяч из них старше 65-ти лет. Многие продолжают жить активно и насыщенно даже на пенсии. Например, любят создавать цветочные оазисы не только на даче, но и во дворе собственного дома. Вечерами посещают кружки, ходят на лекции и устраивают чаепитие. 

Подробнее о различных хобби столичных пенсионеров расскажет Яна Лысякова.

В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей-2

72-летняя Фарида Саятевич всю свою жизнь посвятила балету. В Беларусь переехала из солнечного Баку по личному приглашению Петра Машерова. В Беларуси создала семью, дочку родила. Сейчас воспитывает внуков. Но и ни дня без музыки. Еженедельно надевает пуанты. В территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района даже создала танцевальный кружок.

В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей-4

Фарида Саятович:
Минск мне очень нравится, и природа, и вообще… Посмотрите какие у нас социальные условия, как нам все помогают. Наш Президент старается, чтобы мы, старшее поколение, жили достойно.

Танцы под любой запрос и возраст. Здесь учат двигаться и получать от музыки удовольствие.

В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей-6

Яна Лысякова, корреспондент:
Венский вальс, аргентинское танго и, конечно же, белорусская левониха. В территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района люди золотого возраста могут обучиться абсолютно любому танцу.

В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей-8

Здесь работают кружки разной направленности. Например, бисероплетение, валяние шерсти, вязание. И для души, и для себя. А также вокал, изучение иностранных языков, компьютерная грамота, йога, оздоровительная гимнастика. Только во Фрунзенском районе они объединили 674 пожилых человека.

В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей-10

Анжелика Марачковская, специалист по социальной работе отделения пребывания для пожилых граждан ТЦСОН Фрунзенского района:
У нас будет проект со студентами колледжа бизнеса и права. Они будут заниматься с нашими пенсионерами дополнительно. У них будут индивидуальные занятия.

Кстати, Минск является лидером в стране по количеству долгожителей. 124 человека уже перешагнули столетний рубеж.

Подробности в видео.

# Пенсионеры # Яна Лысякова

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