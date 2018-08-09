В центре Минска во время строительных работ найдены сотни артефактов

Новости Беларуси. Историческая находка в центре столицы. Во время строительных работ найдены сотни артефактов проливающих свет на жизнь средневековой столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кстати, раскопки археологам проводить не довелось. Первоначальную работу за них сделали строители. На улице Освобождения сейчас продолжается реконструкция. Под толщей земли, строителям открылись остатки древнего городища. На место сразу же прибыли историки. Они подтвердили. Эксклюзивные находки дотируются 17-ым -19-ым столетиями.