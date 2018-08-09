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В центре Минска во время строительных работ найдены сотни артефактов

09 августа 2018 20:26
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Новости Беларуси. Историческая находка в центре столицы. Во время строительных работ найдены сотни артефактов проливающих свет на жизнь средневековой столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре Минска во время строительных работ найдены сотни артефактов-1

Кстати, раскопки археологам проводить не довелось. Первоначальную работу за них сделали строители. На улице Освобождения сейчас продолжается реконструкция. Под толщей земли, строителям открылись остатки древнего городища. На место сразу же прибыли историки. Они подтвердили. Эксклюзивные находки дотируются 17-ым -19-ым столетиями. 

В центре Минска во время строительных работ найдены сотни артефактов-4

В центре Минска во время строительных работ найдены сотни артефактов-6

В центре Минска во время строительных работ найдены сотни артефактов-8

В центре Минска во время строительных работ найдены сотни артефактов-10

# История # общество # Фотофакт

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