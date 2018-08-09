Деревенская жизнь бывших минчан: как и почему молодая семья предпочла столице деревню под Воложином?

Это когда люди бросают города и перебираются жить ближе к природе. Молодая столичная семья Язевых вот уже 2 года как обосновалась в деревне под Воложином. С тех пор на своем YouTube-канале супруги опубликовали около двух сотен роликов о жизни в глубинке. Получились своего рода мастер-классы по ведению сельского подворья с нуля. С чего они начинали и как обустраивали быт? Подробности в видеоматериале.