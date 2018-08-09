Прямой эфир

Деревенская жизнь бывших минчан: как и почему молодая семья предпочла столице деревню под Воложином?

09 августа 2018 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У белорусов все больше входит в моду дауншифтинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревенская жизнь бывших минчан: как и почему молодая семья предпочла столице деревню под Воложином? -1

Это когда люди бросают города и перебираются жить ближе к природе. Молодая столичная семья Язевых вот уже 2 года как обосновалась в деревне под Воложином. С тех пор на своем YouTube-канале супруги опубликовали около двух сотен роликов о жизни в глубинке. Получились своего рода мастер-классы по ведению сельского подворья с нуля. С чего они начинали и как обустраивали быт? Подробности в видеоматериале.

Деревенская жизнь бывших минчан: как и почему молодая семья предпочла столице деревню под Воложином? -4

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков
09 августа 2018 17:35

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков

Все билеты на матч раскуплены. Минское «Динамо» готовится ко встрече с питерским «Зенитом»
09 августа 2018 17:03

Все билеты на матч раскуплены. Минское «Динамо» готовится ко встрече с питерским «Зенитом»

Что было: Ни Дзюбы, ни Марадоны/ Парламент подумает о налогах
09 августа 2018 15:47

Что было: Ни Дзюбы, ни Марадоны/ Парламент подумает о налогах