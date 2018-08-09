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Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков

09 августа 2018 17:35
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Новости Беларуси. В Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о медицинском методе, не имеющем аналогов в мире. Он включает в себя психологические тренинги, трудо-, библио- и даже арт-терапию. Словом, целую программу, на разработку которой ушло полтора года. Проекту всего четыре месяца, но уже есть серьезный результат.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-1

Андрей:
Попал в ЛТП я 20 апреля. Прежде чем попасть в ЛТП были беседы с участковым по поводу злоупотребления алкоголем. Я не осознавал этой болезни. Думал, что это все так – шуточки, сам справлюсь. Но в конце концов выиграла зависимость.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-4

Лечебно-трудовой профилакторий № 5. Сюда обычно попадают с похожими историями. Но Андрею – считай – повезло. Его потенциал к реабилитации признали высоким. Мужчина попал в группу, с которой проводят психологические тренинги.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-7

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-9

Анастасия Лысая, психолог:
С ними проводится психологическая диагностика и адаптационно-опознавательная беседа. В ходе диагностики можно выявить, как гражданин будет себя вести в данном учреждении, агрессивность выявляется его.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-12

Наряду с психологией, лечат и верой. Раз в неделю в храме, который построен руками содержащихся здесь людей, проходят проповеди. Сегодня, например, в честь великомученика Понтелеимона. Святой исцелял людей от недугов.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-15

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-17

Отец Валерий, священник:
Каждую службу просим Бога, чтобы Господь подавал исцеление, прежде всего – на сердце, душу, чтобы через покаяние очищал от грехов, чтобы дал силу воли, потому что недуг пьянства поражает волю.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-20

Дмитрий Боярович, СТВ:
А это один из цехов ЛТП, здесь производят корзинки для сбора ягод и грибов.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-23

На производстве занята треть находящихся в ЛТП. Это больше 300 человек. Трудотерапия – тоже часть пилотного проекта. Здесь же и обучают строительным профессиям. В профилактории открыт филиал лицея.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-26

Сергей Радюк, начальник лечебно-трудового профилактория № 5:
На время, что гражданин находится в данном учреждении, во-первых семья отдохнет от пьяных дебошей и скандалов, плюс ко всему предоставляется возможность – трезво задуматься о своем прошлом, сделать выводы, построить планы на будущее.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-29

Участники пилотного проекта находятся отдельно от остальных. С ними, если нужно, занимаются индивидуально. А в будущем – после выхода из ЛТП – они будут находиться под наблюдением специалистов.

Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков-32

Анастасия Лысая:
Мы им здесь рассказываем, куда им можно обратиться, чтобы они не оставались одни. Если тяга к алкоголю появляется к алкоголю, чтобы они обращались. Раздается им памятка.

Уникальный медицинский метод пока применяется в двух из девяти ЛТП страны. Промежуточные результаты уже доказали его эффективность. Поэтому не исключено, что проект расширит географию и станет постоянным.
 

# Алкоголь # общество # Анастасия Лысая # Отец Валерий # Сергей Радюк # Фотофакт

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