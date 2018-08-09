Когда зависимость выиграла: в Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации зависимых от алкоголя и наркотиков

Новости Беларуси. В Беларуси реализуют пилотный проект по реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о медицинском методе, не имеющем аналогов в мире. Он включает в себя психологические тренинги, трудо-, библио- и даже арт-терапию. Словом, целую программу, на разработку которой ушло полтора года. Проекту всего четыре месяца, но уже есть серьезный результат.

Андрей:

Попал в ЛТП я 20 апреля. Прежде чем попасть в ЛТП были беседы с участковым по поводу злоупотребления алкоголем. Я не осознавал этой болезни. Думал, что это все так – шуточки, сам справлюсь. Но в конце концов выиграла зависимость.

Лечебно-трудовой профилакторий № 5. Сюда обычно попадают с похожими историями. Но Андрею – считай – повезло. Его потенциал к реабилитации признали высоким. Мужчина попал в группу, с которой проводят психологические тренинги.

Анастасия Лысая, психолог:

С ними проводится психологическая диагностика и адаптационно-опознавательная беседа. В ходе диагностики можно выявить, как гражданин будет себя вести в данном учреждении, агрессивность выявляется его.

Наряду с психологией, лечат и верой. Раз в неделю в храме, который построен руками содержащихся здесь людей, проходят проповеди. Сегодня, например, в честь великомученика Понтелеимона. Святой исцелял людей от недугов.

Отец Валерий, священник:

Каждую службу просим Бога, чтобы Господь подавал исцеление, прежде всего – на сердце, душу, чтобы через покаяние очищал от грехов, чтобы дал силу воли, потому что недуг пьянства поражает волю.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А это один из цехов ЛТП, здесь производят корзинки для сбора ягод и грибов.

На производстве занята треть находящихся в ЛТП. Это больше 300 человек. Трудотерапия – тоже часть пилотного проекта. Здесь же и обучают строительным профессиям. В профилактории открыт филиал лицея.

Сергей Радюк, начальник лечебно-трудового профилактория № 5:

На время, что гражданин находится в данном учреждении, во-первых семья отдохнет от пьяных дебошей и скандалов, плюс ко всему предоставляется возможность – трезво задуматься о своем прошлом, сделать выводы, построить планы на будущее.

Участники пилотного проекта находятся отдельно от остальных. С ними, если нужно, занимаются индивидуально. А в будущем – после выхода из ЛТП – они будут находиться под наблюдением специалистов.