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В центре Минска спасли человека на льду. Операция оказалась частью учений

15 декабря 2021 13:35
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Новости Беларуси. В центре Минска на Свислочи жители города могли наблюдать интересную картину. Сотрудники МЧС спасали человека на льду. Операция оказалась частью учений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В центре Минска спасли человека на льду. Операция оказалась частью учений-1

Ежегодно с началом зимнего периода водолазы и специалисты МЧС проводят тренировки на воде, чтобы при возникновении реальных экстренных ситуаций помочь людям в считанные секунды. Чтобы не вызывать спасателей, граждан призывают не выходить на тонкий лед.  

# Спасение # общество # Фотофакт

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