В центре Минска спасли человека на льду. Операция оказалась частью учений

Новости Беларуси. В центре Минска на Свислочи жители города могли наблюдать интересную картину. Сотрудники МЧС спасали человека на льду. Операция оказалась частью учений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежегодно с началом зимнего периода водолазы и специалисты МЧС проводят тренировки на воде, чтобы при возникновении реальных экстренных ситуаций помочь людям в считанные секунды. Чтобы не вызывать спасателей, граждан призывают не выходить на тонкий лед.