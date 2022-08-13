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Какая погода будет на выходных в Беларуси?

13 августа 2022 08:22
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Новости Беларуси. В ближайшие дни погода обещает быть по-летнему жаркой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные, 13 и 14 августа, на большей части территории страны максимальная температура воздуха может достигать +30 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.  

Какая погода будет на выходных в Беларуси?-1

Чтобы защитить себя и свой дом от таких сюрпризов природы, следует знать и соблюдать правила безопасности. Сотрудники МЧС советуют не выходить на улицу в жаркое время суток, чтобы не получить солнечный или тепловой удар. Отдыхая на берегу водоемов, следует воздержаться от употребления даже слабоалкогольных напитков. Детей необходимо держать в поле зрения.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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