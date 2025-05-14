В Минской области в 2025 году необходимо заготовить более 2 млн тонн кормов

Обеспечить кормом животных – одна из задач, над которой сейчас работают аграрии центрального региона. В Минской области к укосу трав уже приступили в Слуцком, Солигорском и Березинском районах. В планах заготовить более 2 миллионов тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Барайшук, механизатор сельхозпредприятия «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

В хозяйстве работаю уже лет 50 и не жалею, что выбрал эту профессию. Работаю и до этого времени, и на пенсии. После школы, как всех, тянуло к технике. Выучил в Борисове. Потом пришел в колхоз на практику. Понравилось. Начал работать.