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В Минской области в 2025 году необходимо заготовить более 2 млн тонн кормов

14 мая 2025 14:06
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Обеспечить кормом животных – одна из задач, над которой сейчас работают аграрии центрального региона. В Минской области к укосу трав уже приступили в Слуцком, Солигорском и Березинском районах. В планах заготовить более 2 миллионов тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области в 2025 году необходимо заготовить более 2 млн тонн кормов-2

Сергей Барайшук, механизатор сельхозпредприятия «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:
В хозяйстве работаю уже лет 50 и не жалею, что выбрал эту профессию. Работаю и до этого времени, и на пенсии. После школы, как всех, тянуло к технике. Выучил в Борисове. Потом пришел в колхоз на практику. Понравилось. Начал работать.

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство

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