Более 70 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий в Минске за январь

В Минске снижается количество многодетных семей, которые нуждаются в собственных квартирах. Только за первые четыре недели 2024 года этой категории очередников выдали более 70 направлений на улучшение жилищных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в списках нуждающихся более четырех тысяч таких семей. Из них три тысячи уже строятся. А за 2023 год план по обеспеченности многодетных жилыми квадратами перевыполнили на 20 %. На строительство направили более 1 200 семей. Для решения квартирного вопроса предлагали жилье не только в Минске, но и в городе-спутнике Смолевичах.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Решение демографической проблемы на сегодня – это наиважнейшая часть государственной политики. И в первую очередь это решение проблем многодетных семей. С начала текущего года уже направлено на строительство жилья 73 семьи, поступают новые объекты – это микрорайон Масюковщина, Дражня. Будем направлять многодетные семьи и далее, решать данную проблему.

Сегодня в Минске проживает свыше 17 тысяч многодетных семей. Для них предусмотрен широкий спектр льгот. Например, родители могут воспользоваться господдержкой при возведении жилья, также они освобождаются от налогов на землю и недвижимость, а детям предоставляется бесплатное питание в школе.