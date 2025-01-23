В Центр общественного наблюдения за выборами поступило 195 обращений по итогам трёх дней
За ходом голосования продолжают следить и национальные наблюдатели, вся информация в режиме онлайн аккумулируется в Центр общественного наблюдения за выборами. Так, по итогам трех дней от граждан поступило 195 обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В абсолютном большинстве из них людям требовалась консультация или уточнение той или иной информации. Но в ряде случаев поступали также предложения и замечания. По итогам изучения каждого только дважды замечания избирателей действительно подтвердились и были объективными.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Были отдельные обращения по поводу того, что у кого-то не было приглашения на выборы. Конечно, объективно подтвердить, по какой причине гражданин не получил приглашение, сложно. Тем не менее мы через наблюдателей эту информацию передаем в комиссии для изучения вопроса. А также заявителям подсказываем с помощью специального сервиса на сайте ЦИК адрес для голосования. Другие обращения, в которых граждане высказывали замечания или жалобы, по факту или не подтвердились, или были чисто субъективного характера. Например, одна гражданка высказывала недовольство, что нельзя проголосовать онлайн. Также были случаи, когда заявители обращались в Центр с жалобой, мол, не смогли проголосовать не по месту регистрации. По факту оказывалось, что никаких подтверждающих документов о месте проживания представлено не было.
Задать свой вопрос о ходе избирательной кампании, порядке голосования, сообщить о спорной ситуации можно по телефону горячей линии – он размещен на портале Федерации профсоюзов Беларуси и работает с 12:00 до 19:00. В основной день голосования – с 8:00 до 20:00.