Капремонт более 180 домов, новые дворы и миллионы цветов – планы Минска на Год благоустройства

Столица разрабатывает планы на Год благоустройства. Представители профильных организаций города поделились проектами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 180 домов Минска ждет капремонт, еще больше в списке на «апгрейд» дворов – с акцентом на безбарьерную среду. Заменят покрытие дорог и тротуаров, оборудование на детских площадках, появится еще больше тематических зон.

Андрей Садовский, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Будет сделан акцент на состоянии ограждений территорий частного жилищного фонда, по приведению их в нормативное состояние. Также запланирован комплекс мероприятий по наведению порядка по Слепянской водной системе, по набережной, и реки Свислочь. Всего в 2025 году запланированы работы по высадке порядка 40 тысяч деревьев и 200 тысяч кустарников, 10 миллионов цветов. Данный показатель является максимальным из всех регионов республики.

Весной яркие цветочные акценты украсят улицы столицы. 50 тысяч кустовых роз высадят на центральных проспектах. 1,5 миллиона однолетних растений украсят городские клумбы, разделительные полосы и зеленые зоны.