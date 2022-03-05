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«В целях интенсивной перегруппировки». Украина возобновила обстрелы городов Донбасса через 8 минут после начала режима тишины

05 марта 2022 14:15
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Новости Украины. Объявленная на 5 марта эвакуация мирного населения Мариуполя и Волновахи переносится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В целях интенсивной перегруппировки». Украина возобновила обстрелы городов Донбасса через 8 минут после начала режима тишины-1

Из заявленных 200 тысяч человек только 17 успели воспользоваться гуманитарным коридором до этого решения. Среди них есть и дети. О причинах переноса эвакуации рассказал глава МИД России.

Через 8 минут после начала объявленного режима тишины для возможности безопасной эвакуации мирных жителей украинские силовики продолжили обстрелы. Боевики «Азова» взорвали в Мариуполе дом. В результате под завалами оказались почти 200 человек, большая часть из которых женщины и дети.

«В целях интенсивной перегруппировки». Украина возобновила обстрелы городов Донбасса через 8 минут после начала режима тишины-4

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России:
По результатам объективного контроля установлено, что никаких гуманитарных колонн формирование не осуществлялось, а наоборот – режим тишины активно использовался в целях интенсивной перегруппировки подразделений Вооруженных Сил Украины и национальных батальонов на оборонительных позициях и по всему Мариуполю, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции.

Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины. Подробности здесь.

# Международная политика # общество # Михаил Мизинцев # Сергей Лавров # Фотофакт

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