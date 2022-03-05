«В целях интенсивной перегруппировки». Украина возобновила обстрелы городов Донбасса через 8 минут после начала режима тишины

Новости Украины. Объявленная на 5 марта эвакуация мирного населения Мариуполя и Волновахи переносится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из заявленных 200 тысяч человек только 17 успели воспользоваться гуманитарным коридором до этого решения. Среди них есть и дети. О причинах переноса эвакуации рассказал глава МИД России.

Через 8 минут после начала объявленного режима тишины для возможности безопасной эвакуации мирных жителей украинские силовики продолжили обстрелы. Боевики «Азова» взорвали в Мариуполе дом. В результате под завалами оказались почти 200 человек, большая часть из которых женщины и дети.