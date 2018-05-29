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«В целом довольно красиво»: как минчане реагируют на тополиный пух в мае

29 мая 2018 21:11
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Новости Беларуси. Снегопад накануне лета: в Минске тополиный пух укрыл белым покрывалом улицы и зеленые зоны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тополя этой весной зацвели раньше обычного из-за жаркой и ветреной погоды. Белыми хлопья создали необычную картину: в Минске – практически зима накануне календарного лета.

«В целом довольно красиво»: как минчане реагируют на тополиный пух в мае-1

Очень красиво, не тает. Нравится. Радует душу, летнее настроение все-таки.

«В целом довольно красиво»: как минчане реагируют на тополиный пух в мае-4

Довольно часто тут прохожу. Бывает, создает какие-то неудобства, но в целом довольно красиво получается.

Но по душе пух пришелся далеко не всем. Многие минчане жалуются на аллергию. Сотрудники МЧС, в свою очередь, рекомендуют пух не поджигать и ждать дождей.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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