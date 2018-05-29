«В целом довольно красиво»: как минчане реагируют на тополиный пух в мае

Тополя этой весной зацвели раньше обычного из-за жаркой и ветреной погоды. Белыми хлопья создали необычную картину: в Минске – практически зима накануне календарного лета.

Новости Беларуси. Снегопад накануне лета: в Минске тополиный пух укрыл белым покрывалом улицы и зеленые зоны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Довольно часто тут прохожу. Бывает, создает какие-то неудобства, но в целом довольно красиво получается.

Но по душе пух пришелся далеко не всем. Многие минчане жалуются на аллергию. Сотрудники МЧС, в свою очередь, рекомендуют пух не поджигать и ждать дождей.