Алексей Голиков: убеждён, что инцидент с посадкой самолёта Ryanair является прямой провокацией Запада

Новости Беларуси. Инцидент с вынужденной посадкой самолета в Беларуси по-прежнему обсуждают политологи и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторское мнение на этот счет готов высказать блогер Алексей Голиков.
Новости Беларуси. Инцидент с вынужденной посадкой самолета в Беларуси по-прежнему обсуждают политологи и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторское мнение на этот счет готов высказать блогер Алексей Голиков.
Алексей Голиков, блогер:
То, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair является прямой провокацией Запада, у меня не вызывает сомнений. Вот аргументы.
Алексей Голиков:
Понимая поражение в революционном перевороте в Беларуси, Запад попытался давить санкциями. Три «тонких полиэтиленовых» пакета для устойчивой белорусской экономики оказались смехотворными. Для введения четвертого пакета понадобился триггер, путь и подстроенный.
Алексей Голиков:
Для резких действий белорусской стороной нужно было сделать приманку, от которой отказаться невозможно. Приманкой оказался Протасевич. Сообщение о минировании на почту, 15 минут молчания пилотов и посадка самолета в Минске. Сообщение не из Азии или Америки, а именно из Европы. Решение пилотов посадить самолет не в Вильнюсе, который был совсем рядом, а в Минске, который был значительно дальше. Вот, в принципе, и все. Дальше, как под копирку, одновременные заявления западных политиков. Неуважение к официальной символике Беларуси рижским мэром и, естественно, санкции, ради которых весь сыр-бор и был организован.
Алексей Голиков:
Белорусское государство демонстрирует невиданную стойкость и самодостаточность как в политике, так и в экономике. Однако в среде беглой оппозиции не прекращаются переговоры о новых выборах с единственной целью – назначить президента, подчиненного внешнему управлению. Яркий пример – Украина.
Алексей Голиков:
Знаете, я долго размышлял о новой украинской демократии. Лично для меня она сродни заявлениям алкоголика: «Я не алкозависим, я в любой момент могу принять решение не употреблять!» Однако сам пьяница глубоко в душе осознает, что остановиться и не пить не может. Он в руках того, кто дает деньги на бутылку. Подобная алкозависамая модель демократии не только в Украине. Литва, Латвия, Польша и другие мелкие страны на внешнем управлении. Но это их выбор – склониться под ярмо глобалистов. Беларусь же выбрала свой путь. И его нужно принять. Давить и пытаться сломать бесполезно. Но пытаться будут. Будут находить в среде белорусского общества внуков предателей, насаждать новые ценности и парадигму. Будут стараться переписать историю. Государство будет бороться снова и опять, отлавливать и отцеживать всех предателей национальных интересов.
КГБ: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
Алексей Голиков:
Суверенитет Беларуси, независимость и целостность государства – необсуждаемые приоритеты. За всю историю формирования нации белорусам примеряли то королевское, то царское ярмо. Хватит! Белорусский народ имеет право дышать. Национальные символы Беларуси приняты народом суверенного государства. Историю помним, но смотрим вперед. Мы заплатили сполна – каждый третий. Чужого не нужно – свое уже не отдадим!