Алексей Голиков: убеждён, что инцидент с посадкой самолёта Ryanair является прямой провокацией Запада

Новости Беларуси. Инцидент с вынужденной посадкой самолета в Беларуси по-прежнему обсуждают политологи и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторское мнение на этот счет готов высказать блогер Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

То, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair является прямой провокацией Запада, у меня не вызывает сомнений. Вот аргументы. Алексей Голиков:

Понимая поражение в революционном перевороте в Беларуси, Запад попытался давить санкциями. Три «тонких полиэтиленовых» пакета для устойчивой белорусской экономики оказались смехотворными. Для введения четвертого пакета понадобился триггер, путь и подстроенный.

Алексей Голиков:

Для резких действий белорусской стороной нужно было сделать приманку, от которой отказаться невозможно. Приманкой оказался Протасевич. Сообщение о минировании на почту, 15 минут молчания пилотов и посадка самолета в Минске. Сообщение не из Азии или Америки, а именно из Европы. Решение пилотов посадить самолет не в Вильнюсе, который был совсем рядом, а в Минске, который был значительно дальше. Вот, в принципе, и все. Дальше, как под копирку, одновременные заявления западных политиков. Неуважение к официальной символике Беларуси рижским мэром и, естественно, санкции, ради которых весь сыр-бор и был организован. Алексей Голиков:

Белорусское государство демонстрирует невиданную стойкость и самодостаточность как в политике, так и в экономике. Однако в среде беглой оппозиции не прекращаются переговоры о новых выборах с единственной целью – назначить президента, подчиненного внешнему управлению. Яркий пример – Украина.