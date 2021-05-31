Прямой эфир

Политолог из России: в Берлине посадили самолёт, сутки молчали. Где наши бдительные блогеры и прочие ребята?

31 мая 2021 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несимметричная реакция Европы на авиаинциденты с Ryanair вызвала недоумение экспертов и дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политолог из России: в Берлине посадили самолёт, сутки молчали. Где наши бдительные блогеры и прочие ребята?-1

Юрий Светов, политолог (Россия):
Что в ряде ситуаций бывает с Россией, что сейчас произошло с Беларусью – мы забываем древнюю римскую поговорку «что позволено Юпитеру, то не позволено быку». И в результате сажали самолет президента Боливии, обыскивали, Украина там делала, но это свои, мы себе вот это разрешаем. Когда это делает кто-то другой, это сразу вызывает возмущение.

Здесь в Берлине посадили, сутки молчали, и никто не следил за этим. Где наши бдительные блогеры и прочие ребята, которые вроде бы все, что происходит в мире, отслеживают, а тут эту ситуацию проспали.

Мария Захарова, в общем-то, правильно сказала: ну, это другое дело. Мы все время с этим сталкиваемся – с ситуацией «это другое дело». Когда Ассанж сидит, загнанный в посольство, потом арестовывается, болеет – это другое дело. А вот когда что-то происходит в России или в Беларуси с такими людьми, как Протасевич или похожими, сразу поднимается крик и визг.

Политолог из России: в Берлине посадили самолёт, сутки молчали. Где наши бдительные блогеры и прочие ребята?-4

Стало известно, что сообщение о бомбе на борту летевшего в Краков самолета расследует польская полиция. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы. Других подробностей пресс-служба краковской полиции не раскрывает.

Тем временем, из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске, авиасообщение с Беларусью 31 мая разорвал Кипр.

Читайте также:

​Мария Захарова о посадке самолёта Ryanair в Берлине: никто не требует международного расследования? Может ли такое быть

«Это вызывает определённые мысли, скажем прямо». Мнение Александра Шпаковского о посадке самолёта в Берлине

Марина Ленчевская: лайнер Ryanair приземлился в Берлине, и западные СМИ подали эту информацию как рядовую. Это двойные стандарты

# Скандал # общество # Юрий Светов # Мария Захарова # Джулиан Ассанж # Эво Моралес # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Голиков: убеждён, что инцидент с посадкой самолёта Ryanair является прямой провокацией Запада
31 мая 2021 16:20

Алексей Голиков: убеждён, что инцидент с посадкой самолёта Ryanair является прямой провокацией Запада

Олег Гайдукевич о митинге возле посольства Латвии: а как не прийти, когда срывают белорусский флаг, как тряпку снимают?
31 мая 2021 16:19

Олег Гайдукевич о митинге возле посольства Латвии: а как не прийти, когда срывают белорусский флаг, как тряпку снимают?

«Эти два мотива прозрачные». Украинский политолог объяснил действия своей страны в отношении Беларуси
31 мая 2021 16:11

«Эти два мотива прозрачные». Украинский политолог объяснил действия своей страны в отношении Беларуси