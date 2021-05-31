Политолог из России: в Берлине посадили самолёт, сутки молчали. Где наши бдительные блогеры и прочие ребята?

Юрий Светов, политолог (Россия):

Что в ряде ситуаций бывает с Россией, что сейчас произошло с Беларусью – мы забываем древнюю римскую поговорку «что позволено Юпитеру, то не позволено быку». И в результате сажали самолет президента Боливии, обыскивали, Украина там делала, но это свои, мы себе вот это разрешаем. Когда это делает кто-то другой, это сразу вызывает возмущение.

Здесь в Берлине посадили, сутки молчали, и никто не следил за этим. Где наши бдительные блогеры и прочие ребята, которые вроде бы все, что происходит в мире, отслеживают, а тут эту ситуацию проспали.

Мария Захарова, в общем-то, правильно сказала: ну, это другое дело. Мы все время с этим сталкиваемся – с ситуацией «это другое дело». Когда Ассанж сидит, загнанный в посольство, потом арестовывается, болеет – это другое дело. А вот когда что-то происходит в России или в Беларуси с такими людьми, как Протасевич или похожими, сразу поднимается крик и визг.