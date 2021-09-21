В Будславе продолжают восстанавливать костёл. Завершились работы по страховке купола

Новости Беларуси. В Будславе продолжаются работы по восстановлению костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Будславе продолжаются работы по восстановлению костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уже завершена техническая страховка купола, укладывают временную крышу.
11 мая на крыше католического храма вспыхнул пожар. Сразу же началось масштабное восстановление святыни.
Сюжет Юлии Примы.
По результатам осмотра специалисты отметили, что купол больше всего пострадал от воздействия высоких температур: в нем появились трещины, а штукатурка начала отслаиваться. Техническое состояние купола Будславского костела было признано аварийным, трещины увеличивались, поэтому требовалась установка дополнительных конструкций и усиление.
Ксендз Дмитрий Дубовик, настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе:
Сделали все металлоконструкции и постепенно накрывается костел. На данный момент около 20 % уже накрыто. Дальнейшие работы очень сильно (сроки) зависят от погоды. Если будут дожди, понятно, что с дождями работать сложно очень. Но надеемся, что будет хорошая погода. Уже прогноз меняется, и в ближайшие несколько недель уже будут все работы завершены. По окончании работ уже будем готовиться к следующим этапам: это постоянное покрытие, это другие работы, которые необходимы для восстановления здания костела после пожара.
Постоянная крыша из меди появится чуть позже, сейчас же будет временная. Работы по восстановлению святыни ведут каждый день, включая выходные. Местные жители с волнением наблюдают за работой строителей и с нетерпением ждут, когда костел снова откроет свои двери.
Подробности смотрите в видеоматериале.