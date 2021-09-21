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В Будславе продолжают восстанавливать костёл. Завершились работы по страховке купола

21 сентября 2021 16:20
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Новости Беларуси. В Будславе продолжаются работы по восстановлению костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Будславе продолжают восстанавливать костёл. Завершились работы по страховке купола-1

Уже завершена техническая страховка купола, укладывают временную крышу.  

В Будславе продолжают восстанавливать костёл. Завершились работы по страховке купола-4

11 мая на крыше католического храма вспыхнул пожар. Сразу же началось масштабное восстановление святыни.

Сюжет Юлии Примы.

В Будславе продолжают восстанавливать костёл. Завершились работы по страховке купола-7

По результатам осмотра специалисты отметили, что купол больше всего пострадал от воздействия высоких температур: в нем появились трещины, а штукатурка начала отслаиваться. Техническое состояние купола Будславского костела было признано аварийным, трещины увеличивались, поэтому требовалась установка дополнительных конструкций и усиление.  

В Будславе продолжают восстанавливать костёл. Завершились работы по страховке купола-10

Ксендз Дмитрий Дубовик, настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе:
Сделали все металлоконструкции и постепенно накрывается костел. На данный момент около 20 % уже накрыто. Дальнейшие работы очень сильно (сроки) зависят от погоды. Если будут дожди, понятно, что с дождями работать сложно очень. Но надеемся, что будет хорошая погода. Уже прогноз меняется, и в ближайшие несколько недель уже будут все работы завершены. По окончании работ уже будем готовиться к следующим этапам: это постоянное покрытие, это другие работы, которые необходимы для восстановления здания костела после пожара.  

В Будславе продолжают восстанавливать костёл. Завершились работы по страховке купола-13

Постоянная крыша из меди появится чуть позже, сейчас же будет временная. Работы по восстановлению святыни ведут каждый день, включая выходные. Местные жители с волнением наблюдают за работой строителей и с нетерпением ждут, когда костел снова откроет свои двери.  

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Дмитрий Дубовик # Фотофакт

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