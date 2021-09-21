В Будславе продолжают восстанавливать костёл. Завершились работы по страховке купола

По результатам осмотра специалисты отметили, что купол больше всего пострадал от воздействия высоких температур: в нем появились трещины, а штукатурка начала отслаиваться. Техническое состояние купола Будславского костела было признано аварийным, трещины увеличивались, поэтому требовалась установка дополнительных конструкций и усиление.

Ксендз Дмитрий Дубовик, настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе:

Сделали все металлоконструкции и постепенно накрывается костел. На данный момент около 20 % уже накрыто. Дальнейшие работы очень сильно (сроки) зависят от погоды. Если будут дожди, понятно, что с дождями работать сложно очень. Но надеемся, что будет хорошая погода. Уже прогноз меняется, и в ближайшие несколько недель уже будут все работы завершены. По окончании работ уже будем готовиться к следующим этапам: это постоянное покрытие, это другие работы, которые необходимы для восстановления здания костела после пожара.