В БРУ разрабатывают технологии для крупных предприятий. Показываем, как студенты работают с инновациями

В этих научных лабораториях слово «эврика» звучит почти каждую неделю. Потому что БРУ – это не просто университет, а мост между наукой и производством. И это один из ключей к успеху белорусской экономики. Сегодня от наших ученых ждут не только фундаментальных исследований, но и вязи с производством. На кафедру «Оборудование и технологии сварочного производства» в 2024 году поступило полтысячи заявок от предприятий, где в каждом случае нужно решить конкретную задачу.

Артур Коротеев, заведующий кафедрой оборудования и технологии сварочного производства Белорусского-Российского университета:

Мы разрабатываем технологию, естественно, что это для этого предприятия. Мы не разрабатываем технологию просто так. Так как это делается не где-то так, а в рамках университета, студенты обучаются, видят реальность, видят работу с реальным сектором экономики. Когда они приходят работать на производства, они уже «варились» в этой среде, они тоже способны решать многие задачи.