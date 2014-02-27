В Брестскую область впервые в феврале вернулась белая цапля, а лесхозы готовятся к сбору березового сока

Новости Беларуси. Грачи прилетели! Пернатые возвращаются с юга, клены уже пустили сок, а лесхозы массово готовятся к сбору сока березового. В Брестской области, несмотря на календарный февраль, природа демонстрирует все приметы приближающейся весны.

Не по-февральски весенняя разноголосица птиц – прощальная песня улетающей в холодные края чечетки. Не успели зимующие птицы покинуть Брестскую область, как им на смену уже вернулись с Юга их теплолюбивые собратья. Нехарактерно теплая зима и ранняя весна «сбили с толку» многих пернатых: впервые за всю историю наблюдений в середине феврале в Бресте появилась белая цапля, а в Беловежской пуще уже замечена серая.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси:

Первый признак надежной весны – это то, что грачи прилетели. Но не вообще прилетели куда-нибудь, а прилетели и сели на гнезда. Обычно такие явления, когда они стабильно на гнездах занимаются своим ремонтом, происходят со второй декады марта, в начале первой. Примерная разбежка – около 3 недель.

Птицы обрадовались февральской весне и запели почти на месяц раньше, чем обычно. Дрозды стали демонстрировать вокальные способности неделю назад, а теперь к ним подключились еще и скворцы.

Виктор Демянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси:

В этом году впервые удалось установить, что аж 20 февраля на гнездовых участках появились и запели скворцы. У нас уже идет очень массовый пролет полевого жаворонка, в том числе на гнездовых участках они появились, появились гуси очень рано (где-то в середине февраля), появился серый журавль. Подъехали к нашему заказнику на окраине города, мы сразу встретили большую колонию, большую группу дроздов-рябинников. Они тоже прилетели незаметно.

Природа демонстрирует сказочный сценарий наступления весны: зима отступила быстро, а ее последний месяц и вовсе, как у Маршака в «12 месяцах», поменялся местами с апрелем. В Минске на улице Янки Мавра из-под белого покрывала пробились первые цветы. Флористическая композиция стала маленькой сенсацией для жителей двора.

Минчанка:

Очень зимой неожиданно. Еще даже местами снег лежит, но чувствуется весна. Очень приятно, радует глаз.

Весеннюю эстафету цветов «поддержали» и деревья. В Брестской области на частных подворьях уже собирают кленовый сок, а лесхозы готовятся к небывало раннему старту сезона сбора сока березового, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ильюкевич, ведущий инженер Брестского производственного лесохозяйственного объединения:

Брестское производство лесохозяйственного объединения в настоящее время готовится к сезону заготовки березового сока. Как правило, этот сезон каждый год начинается где-то с конца марта и идет до середины апреля. Но в этом году, в связи с такой погодой (февраль очень теплый), видимо, этот сезон начнется раньше. Поэтому мы уже готовимся, все лесхозы уже практически готовы, заводы готовы, заключаем в настоящее время контракты.

Судя по природным аномалиям, непривычно теплая зима уже закончилась, весна наступила раньше календарного срока. Синоптики с природой не спорят: на следующей неделе даже ночью отрицательных температур уже не будет.