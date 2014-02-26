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В Минске стартовал 2 этап образовательного проекта «Сети все возрасты покорны»

26 февраля 2014 08:16
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Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап образовательного проекта «Сети все возрасты покорны». Он дает возможность пожилым людям с нуля освоить компьютер и интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение проходит в рамках Университета третьего возраста, а преподают компьютерную азбуку волонтеры.

По сравнению с первым этапом проекта преподавателей-добровольцев стало вдвое больше. Увеличилось и количество слушателей - за компьютерные парты сейчас сели около 400 человек. Раньше было почти на сотню меньше.

 

# общество # Образование в Беларуси

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