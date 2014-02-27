Военная академия Республики Беларусь – место, где становятся настоящими защитниками отечества

В 2013 году Военная академия Республики Беларусь отметила свое 60-тилетие. История учебного заведения ведется с 1953 года, когда в Минске было образовано Высшее инженерно-зенитное ракетное училище. Позже, в 1995 году, по Указу Президента его слияние с Минским высшим командным училищем году привело к образованию Военной академии Республики Беларусь. Сегодня высшее военное учебное заведение страны расположилось в пяти военных городках.

Отдельная история – у здания Академии. Построили главный корпус еще в 50-ых годах. Портики, колонны, полуколонны и уникальный экзотический шпиль.

Сергей Бобриков, генерал-майор, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Очень часто приезжают сюда различные съемочные группы. Потому что сталинский ампир сохранился, мы стараемся поддерживать. Строил это здание строительный батальон 220-ой мотострелковой дивизии. Архитектор неизвестен. Конечно, какое-то здание было взято под образец.

В стенах этого величественного здания готовят лучших специалистов в области военного дела и управления. Ребята обучаются на семи факультетах – общевойсковом, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационном, внутренних войск, ракетных войск и артиллерии. Всего в Академии получают образование по 19 специальностям, 6 направлениям и 31 специализации.

Сергей Бобриков, генерал-майор, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Мы используем в обучении самые передовые инновационные технологии. Стараемся, чтобы все самое современное, самое новое было в стенах нашей Академии. Потому что выпускаем военные кадры для нашего государства.

Для обучения будущих специалистов используется лучная военная техника. К примеру, в одной из аудиторий академии установлен зенитно-ракетный комплекс «Оса», сообщили в программе «Минск и минчане».

Денис Попов, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Моя судьба была определена еще задолго до поступления в Военную академию.

Всю жизнь над моей головой летали самолеты, я жил в двух км от военного аэродрома. И после этого решил поступать на факультет противовоздушной обороны.

Учебное заведение оборудовано специализированными классами и лабораториями. На тренажерах курсантов обучают работе с военной техникой. Все условия здесь максимально приближены к полигонным.

Павел Клянченко, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Перед вами находится ракетно-зенитный комплекс ближнего действия «Стрела 10М». Она предназначена для поражения воздушных целей на малых, предельно малых высотах. Мне инструктор задает налет, указывает на необходимые цели. И я произвожу обстрел по его команде.

В специальных лабораториях Академии можно увидеть и работу стрелка-зенитчика.

Заглянем на учебно-командный пункт радиотехнического батальона.

Максим Журавлев, полковник, начальник факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь:

Мы отбираем самых лучших наших представителей молодежи. Как правило, сюда идут люди осознанно, те, которые с детства увлекались военной тематикой, те, кто дорожат своей родиной, кто является патриотом.

Кафедра управления ракетными ударами готовит лучших артиллеристов. Теория и практика – в едином ключе. Сегодня свои боевые навыки курсанты оттачивают на электронном полигоне.

Виталий Ефимчик, полковник, начальник кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии факультета ракетных войск ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь:

Внедрение электронных обучающих программ способствует качественной подготовке специалистов. Но реально подготовить специалиста, который бы имел практические навыки, мы можем, и это практика показала, только на полигоне с реальной боевой стрельбой. Курсанты ежегодно выезжают на полигон, где выполняют различные задачи штатным снарядом. Из всех существующих систем днем, ночью при поражении неподвижных, движущихся целей, в любых условиях обстановки.

Кроме качественного обучения для курсантов в учебном заведении организован и досуг. В Академии есть свой оркестр и даже собственная команда КВН. Правда, чаще всего свое свободное время ребята планируют сами. В преддверии дня Защитника Отчества в комнатах общежития особенно уютно и тепло.

Кого-то из ребят в Военную академию привела мечта, а кто-то вдохновился реальными историями об отваге и мужестве.

Александр Краснобаев, курсант Военной академии Республики Беларусь:

У меня отец военнослужащим был, он у меня афганец. Я взращен на его рассказах. Мне хотелось быть как он. И тем более воспитание у меня было в спартанских условиях. Я решил поступить в Военную академию.

Петр Марчук, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Вдохновили меня на службу в армии и поступление в Военную академию прапрадед и моя прабабушка. Прабабушка моя была партизанкой-подпольщицей. Она, к сожалению, погибла, ее замучили немцы. Сейчас в Любани ее стоит памятник, школа в деревне Нежин носит ее имя.

Слова о мужестве здесь не звучат слишком громко, ведь каждый из ребят готов доказать свою любовь к родине в любую минуту.

Петр Марчук, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Я считаю, что мужество – это одно из качеств, которое на самом деле парень может в себе воспитать и тогда он станет настоящим мужчиной.

Это была самая главная моя главная цель, когда я поступал в Военную академию, – стать защитником своего отечества.

Дмитрий Кондратюк, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Естественно, можно воспитать в себе мужество, потому что в каждом мужчине оно заложено. Его можно развивать так же, таланты, способности какие-то. Просто необходимо работать над собой. Мужество – физическая, моральная, духовная закалка.

Эту скульптуру выпускника установили у здания Академии в 2013 году – в честь юбилея. Сегодня она словно напоминает ребятам, что когда-нибудь с альма-матер придется попрощаться.

Сергей Бобриков, генерал-майор, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Это наш выпускник. Он только что закончил военный вуз. У него полный дипломат знаний, которые он получил в военной Академии. Он с гордостью носит знак об окончании Академии. И немножко с грустью смотрит на свою альма-матер, где его учили, воспитали, подготовили как настоящего специалиста. Знает, что у него впереди будут еще два факультета.

Выпускники договорились каждый год перед этой скульптурой ставить таблички со словами благодарности Академии. И с прошлого года одна табличка уже там находится. И мы хотим, чтобы эти таблички сделали большую дорожку.

За годы учебы Военная академия для ребят становится вторым домом, поэтому вспоминать о родном учебном заведении они будут всегда. Ведь именно здесь для многих сложились главные ценности – дружба, знание и мужество.