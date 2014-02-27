Погода в Беларуси. С 27 февраля в Беларуси станет еще теплее

Новости Беларуси. С 27 февраля в Беларуси станет еще теплее. Столбик термометра начнет постепенно подниматься вверх, в том числе и в ночные часы.

В ближайшие дни характер погоды будет формировать влажный воздух с Черного моря.

Правда, вместе с теплом он принесет с собой и небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Это, в свою очередь, может осложнить ситуацию на дорогах.

Что касается температуры, то 27 февраля по юго-западу страны воздух прогреется до 10 градусов.

А в первые мартовские дни будет и вовсе до 13 со знаком плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.