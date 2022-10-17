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Совет Республики обсудит вопросы сдерживания темпов инфляции

17 октября 2022 09:29
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается борьба за справедливую стоимость товаров. Вопрос стабилизации ценовой ситуации и сдерживания темпов инфляции 17 октября будет вновь обсуждаться в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики обсудит вопросы сдерживания темпов инфляции-1

Именно там проходят встречи рабочей группы, которые уже через несколько дней должны представить правительству предложения, обозначенные в Директиве Президента «О недопустимости роста цен». Этой работе сопутствует масштабный мониторинг торговых объектов.

В Комитете госконтроля открыт короткий номер 191 для приема сообщений о фактах завышения стоимости товаров и услуг.

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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