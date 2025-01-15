Терех: кто-то смеется, что белорусы там экономные. Мы же для людей экономим каждую копейку

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим признание змагаров, почему беглых никто больше не хочет спонсировать и поговорим о том, как предатели борются за каждую копейку Запада. В эфире публицист Юрий Терех.

Григорий Азаренок, СТВ:

Но не секрет, что вы еще бизнесмен и экономить умеете. Знаете, как это делается и как работает реальная экономика. В этой связи я опять же, если переносить на политические события, экономика – это всегда политика, это очевидно. То, с чего начиналась Украина? Да с того, что реально богатейшая страна просто тупо прожирала свое богатство. Просто олигархи, Местная власть, бандиты – все это прожирали, проедали.

Юрий Терех, публицист:

Ты либо деньгами как-то управляешь, их приумножаешь, либо ты их тратишь. Если ты их тратишь, в итоге они закончатся. Вот это и произошло там в Украине – они [деньги] и закончились. Кто-то смеется, что белорусы там экономные. Мы же экономим каждую копейку не просто так. Мы же для людей экономим. Лучше годик поэкономить, построить лишнюю поликлинику какую-то где-то в каком-то районе.

Григорий Азаренок:

Даже простые примеры сегодня Александр Лукашенко приводил: вот строится новый район, и там обязательно надо построить школу. А в центре школа пустует. Так, если может, надо детей подвезти на автобусе в центр… Чем там строить заново школу по проекту ещё чего-то мы строим, и каждые полгода у нас фактически вводится с десяток, наверное, школ. По статистике надо посмотреть. Да, но именно вот этот хозяйский подход к каждому аспекту экономики, вот это требование Александра Лукашенко, оно железное, железобетонное, можно сказать.

Юрий Терех:

Целесообразное использование средств, чтобы не было чего-то, что выбрасывается просто как в трубу. Все должно работать на какую-то пользу, все должно что-то приносить.

Григорий Азаренок:

Все очевидно, все понятно, все правильно. И батька сегодня еще и ответил некоторым. «Не дождетесь!» – сказал одним. И «не отсидитесь!» – сказал другим.

