Новости по тегу #Перт Пархомчик

«Китайцы услышали, что у нас есть еще одна площадка – она в разы превосходит по площадям. Пока находимся на переговорной стадии, хотя они готовы обсуждать вопросы ценообразования», – отметил Петр Пархомчик.
Брестская область сотрудничает с четырьмя провинциями – Хубэй, Аньхой, Ляонин, Шэньси – по всем направлениям от экономики до туризма.
Предприятиями и организациями области обеспечен существенный рост промышленности и сельского хозяйства. Более, чем на 10 % увеличился валовой региональный продукт. Традиционно хорошие результаты показала пищевая отрасль.
Для самых маленьких жителей Брестчины распахнула двери обновленная детская областная больница, где создали уникальные условия для помощи маленьким пациентам. Это стало подарком для всего региона.
Своими предложениями и проблемами поделились с руководителем региона Петром Пархомчиком.
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