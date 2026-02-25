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Новости по тегу #Перт Пархомчик

Тепличный комплекс по китайским технологиям – Пархомчик рассказал о проектах Брестской области на 2026-й
25 февраля 2026 08:34

Тепличный комплекс по китайским технологиям – Пархомчик рассказал о проектах Брестской области на 2026-й

Финансовый рекорд! За 2025-й биржевой товарооборот между Брестской областью и Китаем вырос в 3 раза
04 января 2026 16:51

Финансовый рекорд! За 2025-й биржевой товарооборот между Брестской областью и Китаем вырос в 3 раза

Более 6 миллиардов инвестиций привлекли в экономику Брестской области в 2025-м
29 декабря 2025 11:01

Более 6 миллиардов инвестиций привлекли в экономику Брестской области в 2025-м

Обновлённая детская больница и выставка достижений – как отметили День народного единства в Бресте?
17 сентября 2025 17:26

Обновлённая детская больница и выставка достижений – как отметили День народного единства в Бресте?

В Брестском облисполкоме прошёл приём граждан
16 января 2025 06:47

В Брестском облисполкоме прошёл приём граждан

Технологии, экспорт, рабочие места: чем гордятся и с какими проблемами сталкиваются белорусские автохолдинги
27 ноября 2016 18:58

Технологии, экспорт, рабочие места: чем гордятся и с какими проблемами сталкиваются белорусские автохолдинги

На БелАЗе ввели в строй новый окрасочный комплекс
11 декабря 2015 13:37

На БелАЗе ввели в строй новый окрасочный комплекс