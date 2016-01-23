Новости Беларуси. Это вам не игрушки! В Брестском краеведческом музее детей научили делать куклы-обереги собственными руками. Незатейливая на первый взгляд соломенная фигурка – не просто забава. Наши предки были уверены: такая поделка – сильный оберег для всей семьи.

Галина Барановская, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Ребенок создает игрушку своими руками, он чувствует, какая она должна быть. Он заранее задумывает ее характер, во что она должна быть одета. И, может быть, эта кукла-оберег, или это ангелочек может быть.

На создание эксклюзивной куклы понадобилось меньше часа и минимальное количество подручного материала: соломка, моток ниток, лоскутки ткани и, конечно, только светлые мысли.

К слову, подобные мастер-классы и встречи для Брестского музея уже стали традицией. В ближайшее время в рамках культурно-образовательного проекта «Музей и компания» всех желающих научат шить мягкие игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.