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В Брестском краеведческом музее детей научили делать куклы-обереги собственными руками

23 января 2016 16:21
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Новости Беларуси. Это вам не игрушки! В Брестском краеведческом музее детей научили делать куклы-обереги собственными руками. Незатейливая на первый взгляд соломенная фигурка – не просто забава. Наши предки были уверены: такая поделка – сильный оберег для всей семьи.

Галина Барановская, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:
Ребенок создает игрушку своими руками, он чувствует, какая она должна быть. Он заранее задумывает ее характер, во что она должна быть одета. И, может быть, эта кукла-оберег, или это ангелочек может быть.

На создание эксклюзивной куклы понадобилось меньше часа и минимальное количество подручного материала: соломка, моток ниток, лоскутки ткани и, конечно, только светлые мысли.

К слову, подобные мастер-классы и встречи для Брестского музея уже стали традицией. В ближайшее время в рамках культурно-образовательного проекта «Музей и компания» всех желающих научат шить мягкие игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Куклы

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