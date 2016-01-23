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Предстоящей ночью в Беларуси ожидается до 25 градусов мороза

23 января 2016 10:38
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Новости Беларуси. Предстоящей ночью при прояснениях ожидается до 25 градусов мороза. Традиционно холоднее всего в Витебской области. Привыкшие к такому местные жители на градусники, стремительно ползущие вниз, не жалуются. Даже на так называемом северном полюсе Беларуси. Работникам метеостанции «Езерище» — самой северной в стране — и трудится приходиться не в курортных условиях. Отсюда рукой подать до поселков Светлое, Рослые и Бычиха, где ежегодно фиксируют самые низкие температуры в стране.

Наталья Дерибина, техник-метеоролог метеостанции «Езерище»:
Вообще, январь в этом году достаточно холодный.  Допустим, первая декада была холоднее обычного в два раза, а вторая на 3 градуса ниже нормы. Столько же прогнозируется и в третьей декаде. Тоже обещает быть холоднее на 3-4 градуса. 

Абсолютный температурный рекорд северного полюса Беларуси установлен в 1940-м — минус 41,5. И хоть нынешние снега и морозы не такие беспощадные, метеорологи все равно предупреждают: зима в разгаре. Потому прятать в шкаф шапки, шубы и валенки, понятное дело, рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Погода в Беларуси # Наталья Дерибина

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