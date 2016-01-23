Виталий Дембовский – о работе спасателей и человеческой беспечности

Новости Беларуси. Это программа «Большой город», который только пришел в себя после нашествия двух циклонов. Вроде готовились к ним, но они свалились, как снег на голову. Оставленные ими сугробы добавили головной боли всем коммунальным и дорожным службам. Впрочем, не будем занимать эфирное и ваше время. Вы все сами видели и знаете.

Вопрос в другом: стало ли это чрезвычайным происшествием для города? Живя в нем, мы так привыкли, что в случае чего к нам на помощь всегда придут и решат проблему. Ведь для этого и существуют экстренные службы.

Сегодня мы хотим поговорить о них. Вернее об одной — МЧС. И повод хороший: на днях спасатели отметили профессиональный праздник. Поздравляем и хотим сказать спасибо за их труд. Но что мы знаем о них, кроме того, что эти смелые люди в ярких куртках и касках всегда появляются, когда мы в беде, когда нам трудно и страшно? Каково это – быть сотрудником МЧС? Почему желая, чтобы они как можно больше были без работы, мы сами же им эту работу и подбрасываем?

О профессии спасателя и не только поговорим с помощником начальника Минского городского управления МЧС Виталием Дембовским.