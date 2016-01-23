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Комплексная проверка Вооруженных Сил Беларуси перешла ко второму этапу с боевыми стрельбами

23 января 2016 13:23
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Новости Беларуси. Комплексная проверка Вооруженных Сил Беларуси набирает обороты. Воинские части и подразделения 6-й и 120-й гвардейских отдельных механизированных бригад на полигонах приступили к выполнению второго этапа тактических учений, которые завершаются боевыми стрельбами.

Задействованы и другие подразделения. Выполняются задачи по усилению охраны государственных рубежей. Совместно с пограничниками ведется поиск и уничтожение условных групп. Авиация и подразделения радиотехнических войск ВВС и ПВО несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь

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