«Будущий инженер» – специальные центры для школьников запустили во всех регионах Беларуси

Подготовку будущих специалистов в Беларуси начинают со школьной скамьи. Готовят кадры, работая на общий результат, все уровни образования в связке. Следуя такому алгоритму, юные дарования удается заметить, поддержать и вести к достижению результата. Так, в Могилеве открыли центр техники и творчества «Инженер будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разместился на базе Белорусско-российского университета и объединил два десятка лабораторий и компьютерный класс. Все это станет основой для инженерных классов, поможет готовить программистов и инженеров нового поколения. Сегодня с вузом в таком ключе сотрудничают 35 школ области. Про профориентацию и поддержку молодежи расскажет Юлия Мычка.

Этот робот может заменить любой монотонный труд человека: от разгрузки товаров до выпекания блинов. И такие станки не будущее, а уже настоящее белорусской промышленности. Пусть и точечно, коллеги-терминаторы присутствуют на многих производственных площадках страны. Так называемая индустрия 4.0 – в этом направлении движется весь мир. И Беларусь тоже. Этот комплексный процесс требует подготовки кадров.

Станислав Шишов, преподаватель Белорусско-российского университета:

Мы создаем какие-то околопроизводственные условия, в том числе в рамках высшего учебного заведения, чтобы студенты, приходя уже на место своей работы, понимали, что это они уже делали, это хотя бы показывали, а вот это они вообще своими руками собрали.

Кузницей юных специалистов обещают стать инженерные классы. Решение об их открытии было принято два года назад при поддержке Министерства образования. В Могилеве часть из них работает на базе Белорусско-российского университета. В целом договоры о сотрудничестве с вузом заключили 35 школ области.

Виктория Юркова, начальник отдела по профориентационной и информационной работе Белорусско-российского университета:

Программа по факультативным занятиям для инженерных классов «В мире техники и технологий» включает в себя широкий спектр дисциплин. Начиная от создания техники, истории развития техники, заканчивая сварочным производством и электроэнергетикой.

Почти два десятка лабораторий БРУ позволяют абитуриентам погрузиться в мир инженерных специальностей. Недавно был открыт центр техники и творчества «Инженер будущего» – инициатива Совета молодых ученых университета направлена на профориентацию и привлечение талантливой молодежи.

Михаил Лустенков, ректор Белорусско-российского университета:

Оно должно быть многоуровневое. И первый уровень должен быть именно в школах. Потому что, если заинтересуется молодежь техникой, они будут сдавать физику, математику, соответственно, пойдут на инженерные специальности.